"ابن دلبوح" يرأس اجتماع لجنة أصدقاء المرضى بالمجاردة.. وهذه أهم التوصيات

★ ★ ★ ★ ★

اللجنة دعت رجال الأعمال والموسرين إلى دعمها حتى تتمكن من القيام بمهامها

عقد مجلس إدارة لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة المجاردة أمس الأربعاء اجتماعها الدوري لمناقشة جدول الأعمال، وذلك برعاية محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة العام حسن بن ناصر السلومي.

واتخذت اللجنة عددًا من التوصيات، من أبرزها الموافقة على ترشيح علي عقيل الشهري أمينًا عامًّا للجنة أصدقاء المرضى، وترشيح محمد بن عاطف الزيلعي مسؤولاً ماليًّا للجنة أصدقاء المرضى، واعتماد مبلغ (1200) ريال عضوية سنوية لكل عضو من أعضاء اللجنة.

كما أعلن محافظ المجاردة آل دلبوح دعم لجنة التنمية السياحية للجنة أصدقاء المرضى بمبلغ 5 آلاف ريال، وقدم عدد من رجال الأعمال مبلغ 25 ألف ريال.

وفي ختام اللقاء شكر محافظ المجاردة الداعمين على دعمهم للجنة سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما دعت اللجنة رجال الأعمال والموسرين وأهل الخير إلى دعم اللجنة حتى تتمكن من القيام بمهامها من خلال حسابَيْها في البنك الأهلي 43900000104908، والبنك الراجحي 321608010032193 .