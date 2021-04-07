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من أجل العودة لدائرة المنافسة .. "الأهلي" يبحث عن تعديل المسار أمام "الرائد"

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من أجل العودة لدائرة المنافسة .. "الأهلي" يبحث عن تعديل المسار أمام "الرائد" من أجل العودة لدائرة المنافسة .. "الأهلي" يبحث عن تعديل المسار أمام "الرائد"
في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

من أجل العودة لدائرة المنافسة ..

تترقب جماهير النادي الأهلي، عودة فريقها الأول لكرة القدم للانتصارات عندما يواجه الرائد في افتتاح الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تُقام المباراة في تمام الساعة 8:50 من مساء اليوم الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الأهلي يعاني بسبب تردي النتائج أخيرًا، حيث تراجع للمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

ويتساوى الأهلي مع الاتفاق سادس الترتيب برصيد 35 نقطة لكنه متأخر بفارق الأهداف، وسيلتقي نظيره الرائد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

يُذكر أن آخر 7 مباريات للأهلي تعادل مرتين كما سقط في فخ الخسارة في آخر 5 مباريات.

الأهلي كان منافسًا قويًا على صدارة جدول ترتيب المسابقة لكن نتائجه الأخيرة لم تبعده عن المنافسة على صدارة المسابقة فقط بل أبعدته أيضًا حتى الآن عن المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال آسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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