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العثور على جثة وزير في حكومة الإنقاذ السورية بعد أيام على اختطافه

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العثور على جثة وزير في حكومة الإنقاذ السورية بعد أيام على اختطافه العثور على جثة وزير في حكومة الإنقاذ السورية بعد أيام على اختطافه
اختفى منذ 3 أبريل الجاري لدى خروجه من منزله في مدينة إدلب

العثور على جثة وزير في حكومة الإنقاذ السورية بعد أيام على اختطافه

اغتال مجهولون وزير التعليم العالي والبحث العلمي في "حكومة الإنقاذ السورية" التي تعمل ضمن مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً)، حسب اليوم.

وتفصيلاً، نشرت الوزارة بيان تعزية عبر حسابها في تويتر قالت فيه إن "فايز الخليف" اغتالته "أيادي الغدر الآثمة" دون أن تحدد المقصود بالضبط.

وكان الخليف قد اختفى في 3 من أبريل الجاري لدى خروجه من منزله في حي الضبيط في مدينة إدلب، قبل العثور على جثته اليوم على أطراف بلدة التوامة في ريف حلب الغربي، وذكرت بعض وسائل الإعلام السورية أنه تعرض للتعذيب قبل قتله.

وحسب موقع الوزارة في الإنترنت فقد شغل الخليف منصب وزير الزراعة سابقاً، وهو من مواليد عام 1982 في قرية الرصافة شرق سراقب.

يذكر أن "الخليف" حاصل على الإجازة في الاقتصاد الزراعي عام 2006 من جامعة حلب، وحاصل على دكتوراه الفلسفة في تحليل متبقيات المبيدات قسم الحشرات والمبيدات من كلية الزراعة في جامعة القاهرة عام 2015.


كان محاضراً في معهد التكنولوجيا الزراعية في جامعة إدلب عام 2015 و2016 قبل أن يكلف وزيراً للزراعة في حكومة الإنقاذ السورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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