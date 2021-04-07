اللجنة قالت إن القرار مؤقت .. والنصر يستأنف من أجل عبد الرزاق حمدالله

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"مسلي آل معمر":"لا عقوبة بشبهة إما إدانة أو براءة"

أعلن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، استئناف قرار إيقاف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عبد الرزاق حمدالله،.

وقال آل معمر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء :" لا عقوبة بشبهة إما إدانة أو براءة .. والشك يفسر لصالح المتهم.

وأضاف : "لو ثبت لنا تجاوزًا من أي لاعب نصراوي سنعاقبه قبل لجنة الانضباط، سنستأنف ضد قرار إيقاف حمدالله، لأنه لم تطلب إفادته، ولم تحدد ماهية مخالفته، ولأن لدينا مشاركة وطنية تتطلب التركيز من الإدارة وجميع اللاعبين.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، عاقبت ، يوم الأربعاء، المهاجم المغربي بالإيقاف المؤقت لمدة 15 يومًا قابلة للتمديد، وذلك بسبب ما بدر من اللاعب في المباراة التي أُقيمت بين فريقي النصر والفيصلي، في نصف نهائي كأس الملك.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار مؤقت وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.