100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (6005) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (645,449) حالة.
• سُجّلت (100) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7383) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (15.12%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (44,086) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,158,685) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9130) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (561,894) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (76,172) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (347) حالة، فيما غادرت (361) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3059) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2269) في محافظة العاصمة عمّان.
- (942) في محافظة إربد، منها (38) في الرمثا.
- (830) في محافظة الزرقاء.
- (375) في محافظة البلقاء.
- (306) في محافظة المفرق.
- (251) في محافظة الكرك.
- (243) في محافظة مأدبا.
- (204) في محافظة عجلون.
- (181) في محافظة العقبة.
- (171) في محافظة جرش.
- (153) في محافظة الطفيلة.
- (80) في محافظة معان، منها (4) في البترا.