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سي ان ان : وزير خارجية في عمان لتأكيد التضامن مع الاردن

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سي ان ان : وزير خارجية السعودية في عمان لتأكيد التضامن مع الاردن سي ان ان : وزير خارجية في عمان لتأكيد التضامن مع الاردن

جي بي سي نيوز:- ردت وزارة الخارجية ، الثلاثاء، على استفسار من CNN حول إن كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد طلب الإفراج عن باسم عوض الله، والذي أدرج أسمه بقضية "محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن" التي كشفت عنها الأحد.

وزارة الخارجية السعودية ردت لـCNN قائلة إن "الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد نشر تغريدة عن لقائه بنظيره السعودي، قال فيها: " حوار أخوي معمق مع وزير خارجية السعودية الشقيقة الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات".

جي بي سي نيوز

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