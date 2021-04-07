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"محافظ ثار" يطلق حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" لتعزيز الأمن الفكري ‎

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رسائل توعوية حول اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع

أطلق محافظ ثار محمد بن عفيصان، حملة "رب اجعل هذا البلد آمنا- ‏فكر آمن- لوطن آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر؛ بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

جاء ذلك خلال استقبال محافظ ثار بمكتبه، مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة نجران ‏الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، الذي أوضح أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف، وتوحيد الكلمة لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصًا، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة.

وبيّن "القحطاني" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية، وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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