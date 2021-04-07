تستهدف المنشآت التجارية والغذائية.. أمانة مكة دشّنت مبادرة "مراقبك _ مستشارك"

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يتم من خلالها تسجيل الملاحظات في المنشأة وإطلاع صاحب المنشأة على المخالفات

دشَّن أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ بمكتبه أمس مبادرة "مراقبك _ مستشارك"، وهي مبادرة رقابية تنفّذها‫ وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للمنشآت التجارية.

وتستهدف المبادرة، المنشآت التجارية والغذائية والصحية والمهنية، يتم من خلالها تسجيل الملاحظات في المنشأة وإطلاع صاحب المنشأة والعاملين فيها على المخالفات الواجب تصحيحها والاشتراطات النظامية الواجب توافرها داخل المنشآت التجارية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي؛ أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بالجهات الرقابية بما يسهم في تطوير المحال والمنشآت التجارية ويخدم سكان وزوّار العاصمة المقدّسة، حيث يتم منح صاحب المنشأة تقريراً متكاملاً عن الاشتراطات والملاحظات ومعدل الامتثال دون تسجيل أي مخالفة أو غرامات مالية، وتتم مراجعة المنشأة في وقت لاحق للتأكّد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لرفع معدل الامتثال، مشيراً إلى أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت، وأن أعمال الرقابة الميدانية لا تقتصر فقط على رصد وتطبيق المخالفات والغرامات المالية.