البنتاغون يؤكد ان العلاقة مع الأردن ومصالحنا الأمنية في صدارة الاهتمام

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جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" ان العلاقة مع الأردن ومصالحنا الأمنية المشتركة في المنطقة تظل في صدارة الاهتمام .

و أكدت كوماندير جيسيكا ماكنولتي المتحدثة باسم البنتاغون اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الأردن وندعم الملك عبد الله بشكل كامل.

وقال بيان البنتاغون" نتابع الاوضاع في الأردن والحكومة الأميركية على اتصال مع المسؤولين الأردنيين .. لدى الولايات المتحدة شراكة مستديمة وقوية مع الأردن نحن ملتزمون بأمن الأردن.. الملك عبدالله شريك أساسي للولايات المتحدة ويتمتع بدعمنا الكامل".

وقال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "شريك لنا وندعمه بقوة".

و كان قد قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن ادارة بلاده تتابع ما يحدث في الأردن عن قرب، وهي على تواصل مع المسؤولين الأردنيين.

وأضاف في احاطة صحفية الاثنين، "نترك للأردن أمر الحديث عما يجري لديهم"، مؤكداً أن الأردن شريك استراتيجي يتم تقدير العلاقة معها، كما تقدر العلاقة مع جلالة الملك عبدالله الثاني وتثق بقيادته للأردن ونزاهته ورؤيته.

وشدد على أن الملك يحصل على دعم أمريكا الكامل، فالأردن صديق قريب لأمريكا، وهو شريك استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، ويتم مشاركة التحديات والمخاوف في المنطقة معه.

وبين أن الهدف المشترك لبلاده والأردن هو العمل على حل الدولتين ليعيش الفلسطينيين والاسرائيلين بأمان، وندعم محاربة الارهاب معاً.

ولفت إلى أن الأردن كان شريكا استراتيجيا بمواجهة كافة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعامل مع الأزمات في المنطقة مثل الأزمة السورية وقام باحتواء العديد من اللاجئين السوريين.