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شاهد رسالة الأمير حمزة التي وضع فيها نفسه بين يدي الملك

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شاهد رسالة الأمير حمزة التي وضع فيها نفسه بين يدي الملك شاهد رسالة الأمير حمزة التي وضع فيها نفسه بين يدي الملك

جي بي سي نيوز :- بعد أن قرر جلالة الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل جلالته هذا المسار إلى سمو الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.

واجتمع الأمير الحسن وأصحاب السمو الأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا صورة عنها :

جي بي سي نيوز

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