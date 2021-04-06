أخبار عاجلة

"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض -
هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه -
"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دبي.. "كمامة" تكشف سرقات الخادمة

Print
دبي.. "كمامة" تكشف سرقات الخادمة دبي.. "كمامة" تكشف سرقات الخادمة
هواتف وجهاز لوحي وسلسلة ذهبية

دبي..

في واقعة غريبة بدبي، كشفت كمامة ذات رسوم مميزة، عن اعتياد خادمة القيام بسرقات متوالية من ربة منزل خليجية.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، اكتشفت ربة منزل (خليجية)، أنها تتعرض لسرقات ممنهجة من خادمتها، بعدما رأت كمامتها ذات الرسوم المميزة ملقاة في حجرة المتهمة، وعندما سألتها ربة المنزل عن سبب وجود الكمامة لديها، أخبرتها الخادمة بأنها هي التي أعطتها إياها؛ مما أثار شكوك صاحبة المنزل، ففتشت حجرتها، لتفاجأ بوجود مسروقات كثيرة، شملت هواتف حديثة، وجهازًا لوحياًّ، وفستانًا، ونظارة سباحة، وسلسلة ذهبية، وأطعمة، وملابس. وأبلغت الشرطة، فانتقلت دورية مختصة إلى موقع البلاغ، حيث سجلت الواقعة وضبطت المتهمة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"