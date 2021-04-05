أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد يكثف الجوانب الفنية .. استعدادًا لموقعة الهلال المرتقبة

Print

الاتحاد يكثف الجوانب الفنية .. استعدادًا لموقعة الهلال المرتقبة

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته للكلاسيكو المنتظر، والذي يجمعه بالهلال ،الجمعة المقبل ، في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"ميدانيًا" فرض المدير الفني للفريق الجداوي البرازيلي فابيو كاريلي الطريقة التي ينوي تطبيقها في المباراة، قبل انطلاق الحصة الرئيسة، أمس الاثنين، من خلال بعض التوجيهات، وبدأ بعد ذلك التدريب من خلال تكثيف الجوانب اللياقية.


ومن ثم بدأ الفريق بعددٍ من التمارين الفنية، وتنفيذ الجمل التكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة.

الاتحاد يكثف الجوانب الفنية .. استعدادًا لموقعة الهلال المرتقبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار