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"العتيبي" يزور القوات المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

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قال إن هذه التمارين تتطلب مستوى عاليًا من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والإدارية

زار أمس قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، مجموعة القوات الجوية الملكية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط (مركز التفوق الجوي 2021) بجمهورية باكستان الإسلامية، وكان في استقباله نائب رئيس الأركان الجوية الباكستانية الفريق سيد نعمان علي هاي، والملحق العسكري السعودي لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني، وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي.

واستمع الطيار الركن العتيبي إلى إيجاز عن التمرين، والاستعدادات التي سبقت تنفيذ التمرين، وما جرى إنجازه منذ بداية التمرين حتى الآن فيما يخص مناورات التمرين، والأهداف التي جرى تحقيقها.

وأوضح أن مثل هذه التمارين تتطلب مستوى عاليًا من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية التي تتوافر -بفضل الله- في القوات الجوية الملكية السعودية، بما تمتلكه من قدرات وإمكانات وخبرات متراكمة من خلال المشاركة في التمارين الدولية المختلطة.

وأشار إلى إمكانات وقدرات القوات الجوية الملكية السعودية على نقل منظومات الطائرات المشاركة والمعدات والأفراد آلاف الأميال، وبإمكانات سعودية بحتة، والتكيف مع العمل في بيئات جوية مختلفة، وبأعلى معدلات السلامة والاحتراف، وهو دليل راسخ على ما تمتلكه قواتنا الجوية من كفاءات وطنية متميزة.

وأشاد بما تحظى به القوات المسلحة من دعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشار إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة من سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز؛ لتذليل جميع العقبات والصعوبات لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في التمرين، وعودة المشاركين إلى أرض الوطن سالمين غانمين.

يُذكر أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من طراز (تورنيدو) متعددة المهام بأطقمها الجوية والفنية والمساندة تواصل مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المشترك (مركز التفوق الجوي 2021)، الذي تشارك فيه القوات الجوية الأمريكية، والقوات الجوية من البلد المستضيف (باكستان).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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