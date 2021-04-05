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إقبال متزايد على لقاح كورونا في "الخرمة".. وجميع المواعيد محجوزة

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إقبال متزايد على لقاح كورونا في "الخرمة".. وجميع المواعيد محجوزة إقبال متزايد على لقاح كورونا في "الخرمة".. وجميع المواعيد محجوزة
بعد إعلان ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال ‫رمضان

إقبال متزايد على لقاح كورونا في

شهد مركز لقاحات "كوفيد 19" بمستشفى الخرمة العام مساء اليوم، إقبالاً متزايدًا من المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا، والباحثين عن التسجيل للحصول على اللقاح.

وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الحج والعمرة آليات وضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة خلال شهر ‫رمضان المبارك 1442هـ.

وذكر عددٌ من المراجعين أنهم عند الدخول على تطبيق "صحتي" لم يجدوا مواعيد متاحة بمركز اللقاحات بمستشفى الخرمة العام وحتى مراكز التطعيمات القريبة من الخرمة بعد حجزها من مستفيدين آخرين.

وطالبوا بسرعة جدولة المواعيد وزيادة فرص قبول تسجيل المواعيد في تطبيق "صحتي" لأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى يتسنى لهم حجز تصاريح أداء العمرة والحج هذا العام والصلاة بالحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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