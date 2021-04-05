"الحوثي" تعلن وفاة معذب النساء القيادي "زابن" في ظروف غامضة

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مجلس الأمن وضعه بقائمة العقوبات لانتهاجه سياسة التعذيب والعنف

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الاثنين، وفاة القيادي الأمني البارز في صفوفها والمصنف على لائحة العقوبات الدولية العميد سلطان زابن في ظروف غامضة.

وتفصيلاً، نعت حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، وفاة العميد سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي، الذي وافته المنية، إثر مرض عضال ألم به، وفقاً لما جاء في بيانها، دون الإفصاح عن ظروف وأسباب وفاته.

وأصدر مجلس الأمن في فبراير الماضي قراره رقم 2564، والذي أضاف القيادي الحوثي سلطان زابن لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات عليه إلى جانب قيادات حوثية أخرى بتهمة التورط بتعذيب مدنيين.

وعينت الميليشيات سلطان زابن مديراً للبحث الجنائي في صنعاء ومنحوه رتبة عميد، ومهام عمله تحديداً اختطاف وإخفاء النساء في عدة مباني مدنية حولها إلى معتقلات وسجون سرية للنساء.



ولعب المدعو "زابن" دورا بارزا في حملات الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي، ضد نساء يمنيات مختطفات.

ويكنى باسم "أبو صقر" وتفيد معلومات بأنه تدرب على يد الحرس الثوري الإيراني، واشتهر بتعذيب النساء المعتقلات، وكذلك استخدام ميليشيا الحوثي النسائية "الزينبيات"، التي يتولى قيادتهن، في عمليات التجسس والمراقبة.