أخبار عاجلة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط -
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مشاط": بالإمكان لمن تجاوز 65 عامًا الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة

Print
"مشاط": بالإمكان لمن تجاوز 65 عامًا الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة "مشاط": بالإمكان لمن تجاوز 65 عامًا الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة
أكد أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات التصاريح

أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط حول قرار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين الذي تم إصداره في وقت سابق من اليوم الاثنين.. خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان سيكون عليه تقديم طلب الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا".

وقال "مشاط": سيتم تقسيم تصاريح العمرة خلال شهر رمضان، منها المخصصة للأشخاص الذين يخططون لأداء العمرة أو الصلاة خلال الشهر الكريم ويرغبون في حجز ذلك بشكل مسبق عبر التطبيق، ومجموعة من التصاريح يتم إصدارها أسبوعيًا، بالإضافة إلى مجموعة من التصاريح اليومية، والتي قد تتوافر نتيجة لإلغاء بعض التصاريح التي تم حجزها مسبقًا.

وأبان أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.

وأضاف أن التصاريح لن تُمنح إلا للمحصنين، مؤكدًا أن المسنين فوق 65 عامًا ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون بإمكانهم الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة، وذلك من خلال الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

وبشأن الطاقة الاستيعابية، قال مشاط إنها سترتفع بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية داخل المسجد الحرام، كما أكد أنه سوف يتم تعزيز جهود تعقيم الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال الشهر الكريم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا"

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار