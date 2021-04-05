أخبار عاجلة

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار -
مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

120 مشرفة وحارسة لأمن مرافق الحرم النسائية.. خطة رمضان استثنائية

Print
120 مشرفة وحارسة لأمن مرافق الحرم النسائية.. خطة رمضان استثنائية 120 مشرفة وحارسة لأمن مرافق الحرم النسائية.. خطة رمضان استثنائية
تركز على التميز التشغيلي وتعزيز أثره الدعوي وتطوير التنظيم الإداري

120 مشرفة وحارسة لأمن مرافق الحرم النسائية.. خطة رمضان استثنائية

قامت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية في الحرم، بتدشين الخطة الاستثنائية في ظل الجائحة لموسم رمضان المبارك لعام 1442هـ، تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

واستعدت الوكالة بعدد من الكوادر من ضمنها الموارد و99 آلية، وعدد العمالة النسائية في الوكالة (600) عاملة، والمراقبات المشرفات (120)، والحارسات والمشرفات للأمن للمرافق النسائية (75) حارسة ومشرفة.

وتضمنت الخطط الإستراتيجية للإدارات العامة للوكالة عدداً من الأهداف الإستراتيجية والأهداف العامة، وعدداً من المبادرات للشؤون الخدمية والإدارية، وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحفاظ على الصحة لقاصدي المسجد الحرام، وآلية التعامل مع الظواهر السلبية في المسجد الحرام.

وتحتوي الخطة على عدد من الأهداف الإستراتيجية التي تركز على التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين للعالم، وتعزيز أثرها الدعوي، وتطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي المميز، وتنمية الموارد البشرية التي ترتكز على استقطاب الكفاءات وتطويرها والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصال.

كما تعمل الخطة على حصر القوى البشرية والإحصائيات للموظفات في الوكالة في جميع الإدارات التابعة لها، وعدد من الأهداف العامة والتشغيلية ومؤشرات الأداء والمشاريع والمبادرات والمخاطر التي تواجه الخطط، بما يتناسب مع الاجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

وزارة الموارد البشرية: نراقب أسعار شركات الاستقدام.. وهذه أسباب ارتفاع الأسعار

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد