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ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا

وقّعت الشركة السعودية للرياضة، اتفاقية حقوق حصرية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تنص الاتفاقية على بث البطولات الرئيسة للمنتخبات الوطنية والأندية.

كما تنص الاتفاقية على بث التصفيات الآسيوية وكأس آسيا ودوري أبطال آسيا.

تفصيلاً، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع الشركة السعودية للرياضة، التي حصلت على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السعودية خلال الفترة من عام 2021 ولغاية 2024.

وبموجب هذه الاتفاقية حصلت الشركة السعودية للرياضة على الحقوق الحصرية في السعودية لبث البطولات الرئيسة للمنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى جانب دوري أبطال آسيا.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية القيادة السعودية لضمان بث أهم البطولات الرياضية لأكثر الجماهير حماساً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: هذه لحظة مهمة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث إن السعودية كانت على مر التاريخ من الدول القوية بكرة القدم في قارة آسيا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف: الآن تشكل هذه الاتفاقية الفرصة للملايين من الجماهير المتحمسة لمتابعة كرة القدم في السعودية، فرصة لمتابعة تغطية شاملة ومميزة لأفضل مسابقات كرة القدم في قارة آسيا.

وأوضح: نحن ممتنون للشركة السعودية للرياضة التي منحتنا الثقة وقررت الاستثمار في كرة القدم الآسيوية، ونحن نتطلع للعمل معها من أجل تحقيق المزيد من التطوير لرفع الاهتمام بمسابقاتنا ذات المستوى العالمي.

وستقوم الشركة السعودية للرياضة بعرض جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبدئياً من خلال منصتها للبث المباشر على الإنترنت GSA ذات التقنية والخدمات العالية، قبل أن تقوم بعرض المباريات عبر قنوات الأقمار الاصطناعية في الربع الأخير من عام 2021، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تلتزم الشركة السعودية للرياضة، بالاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم خدمة مميزة وعالية المستوى للجماهير في المملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.