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دبي.. ضبط مجموعة من النساء ظهرن في " مخل"

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دبي.. ضبط مجموعة من النساء ظهرن في "فيديو مخل" دبي.. ضبط مجموعة من النساء ظهرن في " مخل"
هذه العقوبات بانتظارهن

دبي.. ضبط مجموعة من النساء ظهرن في

أعلنت شرطة دبي، أمس الأحد، القبض على مجموعة من النساء قمن بتصوير مقطع "مخل بالآداب العامة"، كان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، قالت شرطة دبي في بيان: إن نحو 10 سيدات قد ظهرن بشكل مخل في مقطع فيديو جرى تداوله؛ وذلك عندما كن يقفن في نافذة أحد المباني في دبي.

وأضافت شرطة دبي، في بيان، أنها سجلت بلاغًا جنائيًّا بحق هؤلاء السيدات، وأحالتهن إلى النيابة العامة.

وحذّرت شرطة دبي من "ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".

وأشار بيان الشرطة إلى أن عقوبة من يقوم بذلك؛ هي الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت الشرطة إن العقوبات تشمل "كل مَن جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت".

إلى جانب عقوبات أخرى تتضمن "الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًّا أو أشرَفَ عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة العنكبوتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة".

شرطة دبي مخل بالآداب العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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