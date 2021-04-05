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"جولدمان ساكس" يتوقع تعافيًا أكبر لطلب النفط هذا الصيف

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"جولدمان ساكس" يتوقع تعافيًا أكبر لطلب النفط هذا الصيف "جولدمان ساكس" يتوقع تعافيًا أكبر لطلب النفط هذا الصيف
توقع عودة المخزونات الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول الخريف

قال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع انتعاشًا أكبر للطلب على النفط هذا الصيف مما تتوقعه أوبك ووكالة الطاقة الدولية؛ بما يتطلب زيادة بمليوني برميل يوميًّا إضافيين لإنتاج أوبك+ من يوليو إلى أكتوبر.

وتَوَقّع البنك عودة المخزونات (النفطية) الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف.

وكانت النفط قد تراجعت خلال تعاملات الاثنين، بعدما وافقت "أوبك+" في الأسبوع الماضي على تخفيف تخفيضات الإنتاج على مدى الفترة من مايو وحتى يوليو.

وبموجب الاتفاق المعلن يوم الخميس الماضي، من المقرر أن تصل تخفيضات "أوبك+" إلى مستوى 6.5 مليون برميل يوميًّا بدءًا من مايو، مقارنة بتخفيضات عند 7 ملايين برميل يوميًّا في أبريل الجاري.

ووفق "رويترز" فعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 1.5% إلى 63.92 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 1.4% عند 60.61 دولارًا للبرميل.بنك جولدمان ساكس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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