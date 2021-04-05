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خبراء يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

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خبراء يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا خبراء يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا
توصية بزيادة كوادر علاج الإدمان بمجمعات إرادة بالمملكة

خبراء يوصون بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا

أعلن الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الندوة الثالثة عشرة للصيدلة النفسية التي نظّمها المجمع، عن 4 توصيات خرج بها المشاركون في تقديم هذه الندوة من خبراء عالميين ومحليين.

وذكر "القحطاني" أن التوصيات شَمِلت التأكيد على أهمية أن تتضمن طرق التعامل مع المصابين بكورونا، مشاركة الأطباء النفسيين؛ بسبب ازدياد تعرض هؤلاء المصابين لاضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وتوصية بضرورة تقديم العلاج الدوائي والنفسي لمرضى الوسواس القهري خلال الجائحة.

وأضاف أن التوصيات تَضَمّنت الاحتياج الفعلي إلى زيادة سعة المجمعات والمستشفيات المخصصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتأسيس برامج علاجية وتأهيلية جديدة لهم، كما أوصى الخبراء المشاركون بزيادة الأطقم الطبية المتخصصة في علاج الإدمان بمجمعات ومستشفيات إرادة، وتوفير البرامج التدريبية والدعم المادي لهم.

وكانت الندوة قد ناقشت اضطرابات القلق والاكتئاب لدى المرضى الذين تأكدت إصابتهم بكورونا والمشتبه بهم، وإدارة التأثيرات النفسية لتعاطي المواد المخدرة، والآثار النفسية المترتبة على جائحة كورونا في المجتمع، والآثار النفسية نتيجة علاجات كورونا، والاحتياج الفعلي للتوسع في إعادة تأهيل المخدرات والكحول، وجائحة كورونا ومرضى الوسواس القهري.الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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