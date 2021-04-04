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"أمانة الطائف" تغلق محلا شهيرا بسبب التكدس وعدم الالتزام بالاحترازات

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"أمانة الطائف" تغلق محلا شهيرا بسبب التكدس وعدم الالتزام بالاحترازات "أمانة الطائف" تغلق محلا شهيرا بسبب التكدس وعدم الالتزام بالاحترازات
البلديات تواصل متابعتها بكافة المنشآت والأنشطة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات

عاقبت أمانة محافظة الطائف، اليوم الأحد، أحد المحلات التجارية المعروفة بالإغلاق ، وذلك بعد مُلاحظة التكدس لزبائنه، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي التفاصيل، تواصل أمانة محافظة الطائف ممثلةً في بلدياتها الفرعية والمرتبطة متابعتها المستمرة لكافة المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

ومن جهته، شدد أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل بعدم التهاون مع المُخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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