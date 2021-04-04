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أمير القصيم يبارك للتعاون تأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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بعد إقصاء الفتح من المسابقة

أمير القصيم يبارك للتعاون تأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن نادي التعاون تلقي العضو الذهبي "عبد العزيز الحميد" اتصالاً هاتفيًا من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، بارك من خلاله تأهل التعاون لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مهنئًا مجلس إدارة النادي وكل التعاونيين على هذا الإنجاز الرائع، مؤكدًا أن هذا تحقق بعد توفيق الله ثم بوقفة ودعم رجالات النادي.

من جهة أخرى قدم الحميد جزيل الشكر والتقدير لأمير المنطقة على اهتمامه الكبير بالرياضة القصيمية، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق بعد توفيق الله ثم بتوجيهاته ودعمه الكريم وعمل رجالات وإدارة النادي ومجهود نجوم الفريق ومؤازرة جماهير التعاون الغالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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