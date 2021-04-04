أخبار عاجلة

مصدر أردني : باسم عوض الله موقوف ولم يغادر البلاد -
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف -
مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان -
العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد -
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابات "كورونا".. المملكة المتحدة تسجِّل 2297 واليونان 1955 والمكسيك 1263 حالة

Print
إصابات "كورونا".. المملكة المتحدة تسجِّل 2297 واليونان 1955 والمكسيك 1263 حالة إصابات "كورونا".. المملكة المتحدة تسجِّل 2297 واليونان 1955 والمكسيك 1263 حالة
ارتفع إجمالي المصابين في بريطانيا إلى 4.359.388 والوفيات إلى 126.836 شخصًا

إصابات

سجّلت المملكة المتحدة 2297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم الأحد إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.359.388، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126.836 شخصًا.

وفي اليونان بلغت الحالات الجديدة المسجَّلة 1955 إصابة جديدة و78 وفاة. وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 275414، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8380.

وسجّلت المكسيك 1263 إصابة جديدة و136 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.250.458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 204147 شخصًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

رقم قياسي لـ"تراحم" يحفر اسمها في موسوعة "غينيس".. تعرّف

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

مركز الملك سلمان يوقع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لبناء قدرات مفوضية العون الإنساني في السودان

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

العيادات الطبية التغذوية في مديرية الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لقرابة ٩ آلاف مستفيد

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة