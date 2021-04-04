إصابات "كورونا".. المملكة المتحدة تسجِّل 2297 واليونان 1955 والمكسيك 1263 حالة

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ارتفع إجمالي المصابين في بريطانيا إلى 4.359.388 والوفيات إلى 126.836 شخصًا

سجّلت المملكة المتحدة 2297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم الأحد إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.359.388، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126.836 شخصًا.

وفي اليونان بلغت الحالات الجديدة المسجَّلة 1955 إصابة جديدة و78 وفاة. وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 275414، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8380.

وسجّلت المكسيك 1263 إصابة جديدة و136 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.250.458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 204147 شخصًا.