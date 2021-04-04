إغلاق سوق عشوائي بـ"ملكان مكة" تديره عمالة مخالفة

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بلدية العزيزية الفرعية تنفذ 237 جولة رقابية وترفع 400 طن مخلفات

نفذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمساندة الجهات الأمنية وإدارة النظافة العامة، 237 جولة رقابية بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأوضحت بلدية العزيزية أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن إغلاق سوق عشوائي مخالف بمنطقة ملكان تديره عمالة وافدة مخالفة، ورفع ثلاثة أطنان من المخلفات وإزالة مباسط عشوائية وغير نظامية حيث أزالت الفرق الرقابية مواقع تجمعات الباعة الجائلة، وصادرت المحتويات بالكامل، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية، وتنظيف الموقع من المخلفات.

كما تمكنت الفرق الرقابية من إغلاق خمسة أحواش مخالفة تعمل من دون تراخيص نظامية، ورفع ما يقارب 400 طن من المخلفات من مستودع لبيع الحديد والخردوات الصلبة مخالف، إضافة إلى مصادرة 687 كجم من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

وأبانت البلدية أن جهودها مستمرة في إطار حرصها على تكامل الجهود الوطنية والصحية اللازمة للقضاء على المخالفات والظواهر السلبية، وأنها لن تتوانى اتخاذ إجراءات ميدانية رادعة وفعّالة حفاظًا على سلامة الجميع.