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3 شقيقات اختفين بشمال لبنان وظهرن بعد أسبوع جثثًا على شاطئ سوري

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3 شقيقات اختفين بشمال لبنان وظهرن بعد أسبوع جثثًا على شاطئ سوري 3 شقيقات اختفين بشمال لبنان وظهرن بعد أسبوع جثثًا على شاطئ سوري
الطب الشرعي أكد وفاتهن غرقًا

3 شقيقات اختفين بشمال لبنان وظهرن بعد أسبوع جثثًا على شاطئ سوري

عثرت السلطات السورية على جثث ثلاث شقيقات لبنانيات، فقدن قبل نحو أسبوع، على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لبناني، اليوم (الأحد).

وبين المسؤول الأمني أن السلطات السورية عثرت الجمعة على جثث ثلاث فتيات، وبعد الاطلاع على الصور، جرى التوصل مع الجانب اللبناني حتى تم التأكد أن الجثث تعود إلى الفتيات الثلاث المفقودات، وفقاً لـ"الحرة".

وأضاف أن الطب الشرعي السوري أكد أن الفتيات توفين غرقًا، وأنه يجري العمل حاليًا على إعادة جثامينهن إلى لبنان.

ورجح المسؤول الأمني أن تكون قوة الأمواج دفعت بالفتيات إلى شاطئ طرطوس.

وفقدت عائلة الفتيات الثلاث وهن من سكان قرية بزيزا في شمال لبنان، أثرهن، الاثنين الماضي، وتناقلت صفحة على موقع فيسبوك صورهن طالبة من أي أحد يعرف عنهن شيئًا إبلاغ المراكز الأمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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