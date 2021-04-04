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مقاولون: العزل الحراري الثلاثي يوفر الطاقة ويرفع الخصوصية ويمنع التشققات

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مقاولون: العزل الحراري الثلاثي يوفر الطاقة ويرفع الخصوصية ويمنع التشققات مقاولون: العزل الحراري الثلاثي يوفر الطاقة ويرفع الخصوصية ويمنع التشققات
الغش يتمثل في التزوير أو تقليل الكمية مما يرفع قيمة المبنى ويعجل في سرعة البيع

مقاولون: العزل الحراري الثلاثي يوفر الطاقة ويرفع الخصوصية ويمنع التشققات

على الرغم من القرار الصادر بإلزام المقاولين بضرورة تركيب العزل الحراري على المباني السكنية والتجارية الجديدة، إلا أن الدقة والعناية والجودة متباينة بين مبنى وآخر ومشروع وغيره؛ الأمر الذي أوجد فارقًا في الأسعار بحسب الضمانات.

عدد من المقاولين أدلوا بدلوهم في الموضوع؛ حيث أكد ناصر العجمي أن العزل الحراري يشمل الجدران والأسقف والنوافذ، سواء من الداخل أو الخارج؛ حيث يساعد على فقدان البرودة في الشتاء، وفقدان الحرارة في الصيف، وتتحقق هذه الميزة في حال التأكد قبل تثبيت مواد العزل في المبنى أن جميع أسطح المادة العازلة سليمة وخالية من أية شروخ أو ثقوب.

وأشار العجمي أن البعض يجهل مزايا العزل التي من بينها مقاومة الاشتعال، وكذلك غير منتجة لأية غازات سامة عند التعرض للحريق.

من جانبه كشف المقاول عبدالله القحطاني أنه من المعروف أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء، وهذه الأشياء ترفع من قيمة المبنى وتعجل في سرعة البيع عندما يعرض.

وأوضح "القحطاني" أن الغش يتمثل في تزوير المستندات والضمانات التي تخص العزل أو تقليل الكمية بهدف التوفير لفلل سكنية أخرى.

وأكد المقاول محمد شيخ أن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين تكمن في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويرفع مستوى الخصوصية لسكان المنزل، خصوصًا منتجات "الدوبلوكس" في عدم انتقال الأصوات خارج المحيط.

وبيّن أن الجهات المعنية في هذا الشأن، والتي سنّت تنظيمات وتشريعات العزل؛ حددت قائمة طويلة من الإيجابيات؛ ومنها أنه يطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد شدد على أهمية العزل الحراري، وقال: إن قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكافة عناصر البناء الخارجية، أي مع يعرف علميًّا بـ(U-Value)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء. وأوصى أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني وبحسب الدراسات الحديثة (الجدران - الأسقف - النوافذ) تتراوح بين 3 إلى 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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