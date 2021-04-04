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"الداخلية": الرياض تتصدر مخالفات الإجراءات الوقائية بـ8838 حالة

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تلتها مكة المكرمة ثم الشرقية

تصدّرت منطقة الرياض أعداد مخالفات الإجراءات الوقائية التي سجّلت خلال أسبوع للحد من تفشي كورونا، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم بـ8838 مخالفة.

وبلغ إجمالي المخالفات التي سُجّلت بجميع مناطق المملكة 27083 مخالفة خلال الفترة من 15/ 8/ 1442هـ وحتى 31/ 8/ 1442هـ وذلك عبر تغريدة للوزارة في حسابها في "تويتر".

وجاءت منطقة مكة المكرمة بعدها بـ5944 مخالفة، تلتها الشرقية بـ3694 مخالفة، ثم القصيم بـ2181 مخالفة، وتلتها المدينة المنورة بـ1560 ثم منطقة الجوف بـ1133 مخالفة، ثم منطقة عسير بـ704 مخالفات، ثم الباحة بـ554 تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ521 مخالفة، وتلتها منطقة حائل بـ496 مخالفة، ثم منطقة جازان بـ194 وسجلت منطقة نجران 140 مخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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