"الهويش" يقود مواجهة النصر والفيصلي .. و"البلوي" للتعاون والفتح

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في نصف نهائي كأس الملك

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي التعاون والفتح، النصر والفيصلي، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح

حكم ساحة: فيصل البلوي.

مساعد أول: بدر الشمراني.

مساعد ثاني: خلف الشمري.

حكم رابع: سلطان الحربي.

حكم فيديو: خالد الطريس.

مساعد حكم فيديو: فهد العمري .

النصر - الفيصلي

حكم ساحة: محمد الهويش.

مساعد أول: محمد العبكري.

مساعد ثاني: هشام الرفاعي.

حكم رابع: ماجد الشمراني.

حكم فيديو: تركي الخضير.

مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري.