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نائب وزير الحج: تنظيم لتطبيق "اعتمرنا" أكثر تطوراً ونقله لمنصة "توكلنا"

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نائب وزير الحج: تنظيم لتطبيق "اعتمرنا" أكثر تطوراً ونقله لمنصة "توكلنا" نائب وزير الحج: تنظيم لتطبيق "اعتمرنا" أكثر تطوراً ونقله لمنصة "توكلنا"
أكد أن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه غير صحيح

نائب وزير الحج: تنظيم لتطبيق

‬ أكد نائب وزير الحج أن التطبيق المعتمد لإصدار تصاريح العمرة هو تطبيق "اعتمرنا"، ولا يحتاج إلى أي وسيط حقيقة.

وقال عبر قناة "": إن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه بل غالبه غير صحيح، وقد يحاول البعض مساعدة آخرين في حصولهم على تصاريح العمرة، ونحن ننصح بأن يكون من له رغبة بالعمرة أو الصلاة أن يستخدم تطبيق "اعتمرنا".

وأردف أن هناك خططاً مستقبلية أكثر تطويراً بنقل تطبيق "اعتمرنا" إلى تطبيق "توكلنا" على نفس منصة "توكلنا"، والتي تعنى بإصدار تصاريح العمرة والصلاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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