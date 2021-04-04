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الهلال الأحمر بمكة يتعامل مع 37 ألف بلاغ خلال 8 أشهر

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الهلال الأحمر بمكة يتعامل مع 37 ألف بلاغ خلال 8 أشهر الهلال الأحمر بمكة يتعامل مع 37 ألف بلاغ خلال 8 أشهر
ما بين طلب للخدمات الإسعافية أو الاستشارات الطبية

الهلال الأحمر بمكة يتعامل مع 37 ألف بلاغ خلال 8 أشهر

تتلقّى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة يوميًّا عشرات البلاغات لطلب الخدمة الإسعافية أو لطلب الاستشارات الطبية العاجلة.

ويستقبل هذه البلاغات كادر طبي مكون من أطباء وأخصائيي وفنيي إسعاف مؤهلين ومدربين ولديهم الخبرة والمعرفة للتعامل مع جميع البلاغات، ويتعامل مستقبلو البلاغات باحترافية عالية وفق البروتوكولات الطبية؛ حيث يتم تصنيف الحالات وتقييمها فور تلقّي البلاغ، وتتولى الدائرة الطبية بغرفة العمليات تقديم النصح والمشورة الطبية في حال احتاج المتصل لأي استشارة طبية أو متابعة لإعطاء بعض النصائح الطبية إلى حين وصول سيارة الإسعاف.

وتلقت عمليات الهيئة بمنطقة مكة المكرمة منذ بداية العام الهجري 1442هـ وحتى منتصف شعبان، (147248) بلاغاً للحالات المرضية والحوادث؛ حيث بلغ عدد (108445) بلاغاً للحالات المرضية، ما بين الأزمات القلبية والتنفسية وأمراض السكر، وغيرها من الأمراض الأخرى، بالإضافة إلى حالات الاشتباه بإصابات كورونا - كوفيد 19، فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث (37663) بلاغاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الكادر الطبي في الفرق الإسعافية يضم أطباء وأخصائيين على مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب، للتعامل مع الحالات الطارئة والأمراض المعدية من خلال الوسائل الطبية المتوفرة، والإجراءات الوقائية وفق البروتوكولات الطبية الموصى بها.

وتعمل غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة على تغطية جميع محافظات المنطقة من خلال استقبال البلاغات على الرقم الموحد 997، وتعمل على تمرير البلاغات إلى جميع المراكز الإسعافية التي تخدم المحافظات وعلى الطرق السريعة وداخل المدن.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بكافة أفراد المجتمع للحصول على الدورات التدريبية للإسعافات الأولية؛ من خلال التقديم على موقع تدريب الهيئة: https://training.srca.org.sa/#!/home ، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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