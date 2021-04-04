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"الهويش" يقود مواجهة النصر والفيصلي .. و"البلوي" للتعاون والفتح

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في نصف نهائي كأس الملك

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي التعاون والفتح، النصر والفيصلي، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح

حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: خلف الشمري.
حكم رابع: سلطان الحربي.
حكم : خالد الطريس.
مساعد حكم فيديو: فهد العمري .

النصر - الفيصلي

حكم ساحة: محمد الهويش.
مساعد أول: محمد العبكري.
مساعد ثاني: هشام الرفاعي.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: تركي الخضير.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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