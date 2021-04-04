"الهويش" يقود مواجهة النصر والفيصلي .. و"البلوي" للتعاون والفتح
في نصف نهائي كأس الملك
حكم ساحة: فيصل البلوي.
حكم ساحة: محمد الهويش.
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباراتي التعاون والفتح، النصر والفيصلي، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
التعاون - الفتح
حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: خلف الشمري.
حكم رابع: سلطان الحربي.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم فيديو: فهد العمري .
النصر - الفيصلي
حكم ساحة: محمد الهويش.
مساعد أول: محمد العبكري.
مساعد ثاني: هشام الرفاعي.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: تركي الخضير.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري.