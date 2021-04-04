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شاهد.. موكب الفراعنة الملكي يجتاح مواقع التواصل وهذه رسالة تركي آل الشيخ

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أكثر من 400 قناة فضائية دولية نقلت الحدث.. في ترويج كبير للسياحة المصرية

شاهد.. موكب الفراعنة الملكي يجتاح مواقع التواصل وهذه رسالة تركي آل الشيخ

‬بعد انتهاء نقل المومياوات المصرية القديمة في القاهرة وعبر وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية اجتاح وسم موكب المومياوات الملكية مواقع التواصل الاجتماعي والمكون من 22 مومياء لملوك القديمة من موقعهم الحالي في المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وعلّق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في حسابه الشخصي على منصة "فيس بوك" بمناسبة نجاح نقل المومياوات الفرعونية في مصر بقوله: "بأسمى آيات التقدير والامتنان والتهاني القلبية، للرئيس عبدالفتاح وكل مؤسسات الدولة المصرية على النجاح المبهر في تنظيم حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

وشاهد الملايين من جميع أنحاء العالم الحدث عبر شاشات أكثر من 400 قناة فضائية دولية، ما يعد ترويجاً كبيراً للسياحة المصرية، وتعبيراً عن قوتها الناعمة أثبت للعالم أن مصر صاحبة 7 آلاف سنة حضارة مستمرة، تحت القيادة الرشيدة الحالية لتعزيز هذه المكانة الكبرى، والقدرة المدهشة على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، بنجاح، وإخراجه بشكل ينال إعجاب واحترام كل من يتابعه.

فيما عبّر رواد التواصل الاجتماعي من العرب والمصريين عن فخرهم وانبهارهم بالعروض الموسيقية والضوئية والفنية المذهلة، كما عبّروا عن فخرهم بـمصر وتاريخها وحضارتها العريقة التي تجسّدت عظمتها في هذا الحدث، حيث قال أحدهم: "مصر ليست مجرد دولة تاريخية.. مصر جاءت أولًا، ثم جاء التاريخ".

ووصف مغردون الفعاليات والعروض الموسيقية والضوئية التي رافقت هذا الحدث بـ"المبهرة"، مشيدين بحسن التنظيم، وأنه كان على المستوى المطلوب وقال آخر: "عبقرية الإخراج والتصوير وأوركسترا وأداء غنائي لا يوصف، لقطات تحبس الأنفاس".

وهنأ مغردون مصر على نجاحها بنقل موكب المومياوات الملكية، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز إنجاز تاريخي فقال أحدهم: "هنيئاً لمصر نقل موكب المومياوات الملكية، ومن حقهم الاحتفال بهذا الإنجاز وحفاظهم على تاريخهم".

وقال آخر: "المصريون ملوك الأرض ومركز الحضارة منذ الخلق ومصر مظلة العالم العربي ومصدر إشعاع ثقافي، خالص التهاني لمصر بهذا الإنجاز التاريخي وتهانينا لشعبها العظيم".

فقال مغرد: "يمكن مش البلد اللي خلقت فيها أو عايش فيها ولا مرة حتى زرتها، بس موجودة بقلبي وحاسس بفخر كبير إني عربي اليوم"، كما قال مغرد آخر: "برافو مصر، ولكل اللي اشتغلوا أمام وخلف الكاميرا".

شاهد.. موكب الفراعنة الملكي يجتاح مواقع التواصل وهذه رسالة تركي آل الشيخ

شاهد.. موكب الفراعنة الملكي يجتاح مواقع التواصل وهذه رسالة تركي آل الشيخ

شاهد.. موكب الفراعنة الملكي يجتاح مواقع التواصل وهذه رسالة تركي آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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