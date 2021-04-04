أخبار عاجلة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حركية" تطلق مشروع السلة الرمضانية بقيمة 450 ريالًا

Print
تستهدف 2000 أسرة معاق

أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، مشروع السلة الرمضانية لهذا العام.

جاء ذلك لتوفير المواد التموينية للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، وسدّ احتياجاتهم من المواد الغذائية، وتأمين السلال الرمضانية لهم.

وأوضحت الجمعية أنها تستهدف 2000 أسرة معاق بمبلغ إجمالي 900 ألف ريال، بمعدل 450 ريالًا لكل أسرة.

ودعت الجمعية رجال الأعمال والجهات وأفراد المجتمع للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية تجاه فئة ذوي الإعاقة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وبذل الخير الذي حث عليه ديننا الحنيف، من خلال التبرع بقيمة السلة الرمضانية عبر متجر حركية الإلكتروني: https://store.harakia.org.sa/p/2782، أو إيداع المبلغ المخصص في الحسابات البنكية لجمعية حركية.

يذكر أن السلة الرمضانية ضمن مشاريع "حركية الموسمية" التي تقدمها للمستفيدين مطلع شهر رمضان المبارك من كل عام، بهدف مساعدة ذوي الإعاقة الحركية، وإدخال السرور إلى نفوسهم، ليتمكّنوا من قضاء التزاماتهم المعيشية خلال شهر رمضان المبارك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة

بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل"

11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل"

"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا