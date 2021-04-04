أخبار عاجلة

انتعاش الحركة في أسواق المواشي والمسالخ بالعاصمة المقدسة -
بالصور.. عبور 12 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية -
11 مشكلة تقنية يمكنك حلها.. "الجوازات" تغيير مسمى خدمة الطلبات لـ"تواصل" -
ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3685 جولة رقابية لفِرَق أمانة الباحة.. وإغلاق 17 منشأة

Print
ضمن الخطة الميدانية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية

3685 جولة رقابية لفِرَق أمانة الباحة.. وإغلاق 17 منشأة

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوع الماضي 17 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، للحد من تفشي المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة؛ لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 82 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية؛ للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا "السواط" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية ٩٤٠.

3685 جولة رقابية لفِرَق أمانة الباحة.. وإغلاق 17 منشأة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

مصر تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

86 وفاة و 5232 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

100 وفاة و 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن