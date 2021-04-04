أخبار عاجلة

ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

Print
الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

جي بي سي نيوز :- أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و وقوفها و تأييدها و مساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن و استقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

و قالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أصدرته اليوم إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين و قيادتيهما من روابط وثيقة و علاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها .

كما تؤكد دعمها ومساندتها الكاملة و المطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها جلالة ملك الأردن و صاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن من أجل حماية أمن و استقرار الأردن و صون مكتسباته.

وكالة الانباء الاماراتية 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

عون يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي

عون يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي