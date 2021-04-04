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متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات

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متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات متحدث "الصحة": نحن في مراحل مقلقة جداً بسبب ارتفاع معدل الإصابات
الأرقام الحالية هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في أبريل 2020

متحدث

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن الأرقام التي نلاحظها حالياً هي نفس المستويات التي كنا نرصدها في منتصف أبريل العام الماضي 2020.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات #فيروس_كورونا اليوم: لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سُجلت العام الماضي، وهناك ارتفاع في المنحنى الوبائي للإصابات من يناير الماضي.

وتابع: نحن في مراحل مقلقة جداً؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات.

وتابع متحدث "الصحة": التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حالياً مؤلم ومؤسف جداً في جميع المواقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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