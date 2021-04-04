"كوانتم" تحصل على 10 ملايين ريال تمويل لقيادة الاستثمارات التقنية

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تعمل حالياً في 12 مدينة مختلفة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

حصلت شركة "كوانتم" السعودية على تمويل بقيمة 10 ملايين ريال سعودي ضمن جولة استثمارية (Seed)، بقيادة شركة الاستثمارات التقنية وصندوق فيجن فينتشرز، ومشاركة 500Startups وعدد من المستثمرين الملائكة.

وتأسست "كوانتم" التي تساعد العلامات التجارية على كسب العملاء عبر التسويق بالعينات الرقمية، في جدة عام 2018 بواسطة عمر ملائكة بعد إدراكه لحاجة المسوقين في المنطقة لخيارات تقنية تساعدهم على أتمتة وتنفيذ مهامهم التسويقية.

وقد بدأ بتطبيق فكرته بالتجارب مع منصات مثل نعناع، كريم، زاد فريش، وقام بتوزيع عينات تسويقية للفئات المستهدفة الخاصة من قبل عملاء لديهم قواعد بيانات ضخمة مثل يونيليفر وبروكتر أند غامبل ما ساهم بتحقيق نتائج مميزة وفقاً للشركة.

وتعمل الشركة حالياً في 12 مدينة مختلفة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى لاستخدام التمويل الجديد لتطوير تقنيات الشركة وفريق العمل، بالإضافة إلى دعم خطتها للتوسع للإمارات ومصر.

وتعليقاً على هذا الاستثمار، قال، الرئيس التنفيذي لـ"كوانتم" عمر ملائكة: "نحن فخورون بثقة مستثمرينا الرواد ممن يقدرون طبيعة نموذج عملنا ويساندون في رؤيتنا. أثناء جائحة كوفيد-19، عملنا عن قرب مع عملائنا وتمكنا من مساعدتهم على استمرارية نشاطهم التسويقي مع عملائهم بالرغم من الجائحة وإيقاف النشاطات التسويقية التقليدية. فباستخدام منصتنا الإلكترونية وشركائنا استطعنا أن نوفر حلاً تقنياً يُمكن عملائنا من استمرار ارسال العينات التسويقية والحصول على رأي العملاء بكل سهولة".

وأضاف: "استراتيجيتنا هي الاستمرار في تعزيز قدراتنا التقنية وتوفير نظام رقمي فريد من نوعه لتوفير تجارب مثمرة للجميع. اليوم من خلال منصة كوانتم، بإمكان المسوقين اتخاذ قرارات فورية لتطوير حملاتهم الإعلانية، خفض تكاليفهم، ومضاعفة مبيعاتهم. كوانتم اليوم هي المنصة الوحيدة التي تجمع مسوقي الشركات مع منصات التجارة الإلكترونية للحصول على عملاء جدد. المنصة تقوم تلقائياً بمطابقة المنتجات مع الفئة المستهدفة بالإضافة إلى إدارة الأعمال اللوجستية من شحن وتوزيع".

من جانبه، صرح، الشريك المؤسس ورئيس العمليات التشغيلية لـ"كوانتم" تميم الغنيم بقوله: "من خلال دمج التسويق وسلسلة التوريد وتحليل البيانات، حسنت خوارزميات كوانتم من قدرة العلامات التجارية على إيصال المادة التسويقية الصحيحة لجمهورهم المستهدف في منطقة الشرق الأوسط. ولله الحمد تم توقيع عقود حصرية مع أكبر المتاجر الإلكترونية في المنطقة، مما أدى لخلق فرص تسويقية مثمرة لعملائنا من العلامات التجارية العالمية والمحلية، ولشركائنا من المتاجر الإلكترونية".

بدوره، قال، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات التقنية هاشم العوضي: "مؤسسو شركة كوانتم وفريق عملها بنوا تقنية متميزة بالمنطقة. لقد أعجبتنا المنصة والقيمة التي تقدمها لكل من عملائها من أصحاب العلامات التجارية وشركائها من منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى العملاء المستهدفين. من النادر وجود نموذج عمل مثل هذا يعجب الجميع".

فيما علق الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفيجن فينتشرز قيس العيسى: "كوانتم تحل مشكلة هامة في المنطقة عن طريق تحويل الحملات التسويقية إلى فعاليات يتم تنفيذها رقمياً بتكلفة أقل وفعالية أعلى مع وجود تقارير ومعلومات لم تتوفر سابقاً للمسوقين. إن القيمة التي تقدمها كوانتم لأصحاب العلامات التجارية عالية جداً ولا يوجد من يقارنها اليوم بالمنطقة. نتوقع تطوراً كبيراً لكوانتم وخدماتها في المنطقة خصوصاً مع استخدامها لتحليل البيانات".شركة كوانتم السعودية