أخبار عاجلة

ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تصنعهما شركة سعودية.. الإمارات تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة

Print
تصنعهما شركة سعودية.. الإمارات تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة تصنعهما شركة سعودية.. الإمارات تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة
لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي والمنتجان مسجلان لدى إدارة الدواء

تصنعهما شركة سعودية.. الإمارات تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات قررت سحب، وتعليق تسجيل، جميع التشغيلات لمنتجين دوائيين هما: (Proton 40 mg E.C) و(Proton 20 mg E.C) أقراص، لعلاج حرقة المعدة، والتي تُصنعها الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO).

وقالت الوزارة: إن سبب السحب يرجع إلى سحب وتعليق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون جميع تشغيلات هذين المنتجين؛ لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي، مشيرةً إلى أن المنتجين مسجلان لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة.

وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، طلبت الوزارة من الوكيل المعتمد لهذين المنتجين وهو (سيتي ميديكال ستور) سحب كل التشغيلات من الأسواق، كما يجب على مديري الصيدليات التوقف عن صرف المنتجين وإعادتهما إلى المورّد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أي آثار ناجمة عن استخدام المنتجين المذكورين.وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

جامعة شقراء تحقق المركز السادس باختبار الرخصة السعودية للمهن الصحية

العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

العقارية السعودية توقع عقود بيع لـِ 54٪؜ من الوحدات بمشروع الضاحية

بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية

بالصور.. القوات السعودية تختتم مناوراتها الجوية مع نظيرتها الباكستانية