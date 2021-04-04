الرياض.. المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك يختار رئيسه الجديد

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استعرض في أول جلساته مستهدفات العام الحالي وأهم إنجازات العام الماضي

عُقد المجلس التنفيذي المنتخب لجمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، الاجتماع الأول له، بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياض، وذلك بحضور المكلف بتنظيم أعمال جمعية حماية المستهلك الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبمشاركة أعضاء المجلس.

ورحب الدكتور "الربيعة" في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس التنفيذي الجدد، متمنياً لهم التوفيق في المرحلة القادمة، كما قدم شكره للمجلس السابق، مثمناً جهودهم الكبيرة في الرفع من مستوى أداء الجمعية خلال الفترة الماضية.

واستعرض المجلس مستهدفات الجمعية للعام الحالي، بالإضافة إلى استعراض أهم إنجازات الجمعية للعام المنصرم.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عددًا من القرارات، تضمنت اختيار المجلس التنفيذي المهندس عبدالله بن علي النعيم، لرئاسة المجلس لفترته الجديدة، و بعضوية كل من المهندس سعود بن راشد العسكر، د. سمر بنت عبدالله القحطاني، د. أحمد بن سهيل عجينه، م. أنس بن ناصر الحميد، م. عبدالله بن غنيم الغنيم، م. عبدالعزيز بن فيصل السيف، هلا بنت إبراهيم حلواني، و أحمد بن محمد الشايع.

وقدم المجلس الجديد شكرهم للدكتور "الربيعة" المكلف بمهام تنظيم أعمال الجمعية؛ على المتابعة والدعم، مثمنين جهود الأعضاء السابقين في تبني العديد من البرامج والمبادرات التي أسهمت في تحقيق الجمعية لأدوارها.

جمعية حماية المستهلك