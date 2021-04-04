أزمة.. 307 ملايين أسرة تركية فشلت في دفع فواتير الكهرباء خلال 2020

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في واقعة تكشف مدى سوء الحالة الاقتصادية في البلاد مع انتشار فيروس "كورونا"

فيما يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، في ظل تفشي كورونا؛ قطعت الكهرباء عن 3.7 ملايين مشترك خلال العام 2020؛ وفق ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

وجاءت تلك المعلومات ردًّا على الاستجواب الذي قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري في أضنة، برهان الدين بولوت.

وأوضح الوزير دونماز أن 3.7 ملايين مشترك، لم يدفعوا فاتورة الكهرباء في مواعيدها خلال العام 2020؛ لذلك تم قطع الكهرباء عنهم بموجب العقد.

وأضاف الوزير التركي وفق صحيفة "زمان"؛ أنه يتم توفير الكهرباء مرة أخرى، عند وفاء المستهلكين بالتزاماتهم في نطاق التشريعات.