في مؤتمر اليوم عن مستجدات "كورونا".. "الداخلية" تستعرض التحديثات الأمنية

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"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات الأسبوعية

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا، فيما تستعرض وزارة الداخلية التحديثات الأمنية.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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