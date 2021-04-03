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"الحجرف": "التعاون الخليجي" يؤيد الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار

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"الحجرف": "التعاون الخليجي" يؤيد الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار "الحجرف": "التعاون الخليجي" يؤيد الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار
أكد دعم المجلس ومساندته الكاملة لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق.

وأشار الحجرف إلى أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقًا مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة، قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.

كما أكد دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق، متمنيًا للأردن الشقيق دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين.الأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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