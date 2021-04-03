ضَبْط كميات من اللحوم مجهولة المصدر داخل مطبخ في الطائف

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لاستخدامها في تجهيز السمبوسة ضمن استعدادات البيع في رمضان

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية جنوب الفرعية" كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر، وبعض رؤوس الأغنام، داخل مطبخ لتجهيز الولائم، وكانت عمالته يتأهبون لاستخدامها في تجهيز السمبوسة ضمن استعدادات البيع في رمضان.

يأتي ذلك ضمن المتابعة والأعمال الرقابية التي تنفِّذها الأمانة والبلديات الفرعية والمرتبطة على المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وغيرها من المواقع التي تخدم المستهلكين خلال موسم رمضان، فيما جرى معاقبة المطبخ المخالف بإغلاقه، وفرض الغرامة المالية حيال المخالفة.

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