أخبار عاجلة

ضريبة التهاون سندفعها خلال 14 يوماً.. مختص يحذر: إصابات "كورونا" قياسية! -
الإمارات: 1.875 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية -
شاهد.. توزيع 8 أطنان تمور "هدية الملك سلمان" لمسلمي البوسنة -
"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج هدية خادم الحرمين للتمور في ماليزيا -
باكستان تسجل 5312 إصابة جديدة و105 وفيات بكورونا -
دراسة بجامعة المؤسس تكشف تأثيرات جائحة "كورونا" على الأطفال واليافعين -
خطيب الحرم المكي: ينبغي على المسلم الإكثار من تلاوة كتاب ربه في رمضان -
بالفيديو.. "الفالح": إتيان المسجد لمن شك بإصابته بـ"كورونا" إثم -
الفرق الرقابية لـ "تجارة جدة" توزّع منشورات عن الفترة التصحيحية بـ 5 لغات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 91 وفاة و 4042 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

Print
تسجيل 91 وفاة و 4042 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 91 وفاة و 4042 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (4042) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (626,875) حالة.

· سُجّلت (91) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7130) حالة.

· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (13.63%) يوم أمس.

· تمّ إجراء (28,827) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,030,272) فحصاً.

· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8789) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (534,492) حالة.

· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (85,253) حالة.

· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (321) حالة، فيما غادرت (179) حالة.

· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3339) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 50%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 51%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1757) في محافظة العاصمة عمّان.
- (929) في محافظة إربد، منها (63) في الرمثا.
- (222) في محافظة الزرقاء.
- (207) في محافظة مأدبا.
- (181) في محافظة المفرق.
- (158) في محافظة جرش.
- (144) في محافظة الطفيلة.
- (133) في محافظة البلقاء
- (94) في محافظة العقبة.
- (94) في محافظة عجلون.
- (82) في محافظة الكرك.
- (41) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

بايدن: لست قلقا من الأوضاع في الأردن ولدى الملك عبد الله صديق في أمريكا

واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

واشنطن: بايدن أكد على دعم بلاده حل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس البولندي

عون يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي

عون يحذر وزارة المال والمصرف المركزي من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي المالي