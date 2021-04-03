تسجيل 91 وفاة و 4042 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (4042) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (626,875) حالة.

· سُجّلت (91) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7130) حالة.

· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (13.63%) يوم أمس.

· تمّ إجراء (28,827) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,030,272) فحصاً.

· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (8789) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (534,492) حالة.

· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (85,253) حالة.

· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (321) حالة، فيما غادرت (179) حالة.

· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3339) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 50%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 51%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 43%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 31%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (1757) في محافظة العاصمة عمّان.

- (929) في محافظة إربد، منها (63) في الرمثا.

- (222) في محافظة الزرقاء.

- (207) في محافظة مأدبا.

- (181) في محافظة المفرق.

- (158) في محافظة جرش.

- (144) في محافظة الطفيلة.

- (133) في محافظة البلقاء

- (94) في محافظة العقبة.

- (94) في محافظة عجلون.

- (82) في محافظة الكرك.

- (41) في محافظة معان، منها (1) في البترا.