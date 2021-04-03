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"الزيدان" عميدًا لكلية التقنية بأبها

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"الزيدان" عميدًا لكلية التقنية بأبها "الزيدان" عميدًا لكلية التقنية بأبها

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بتكليف المهندس ناصر بن سعيد بن ناصر الزيدان عميدًا لكلية التقنية بأبها.

ويعد المهندس الزيدان من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية؛ حيث عمل عميدًا للكلية التقنية بجازان، ورئيسًا لمجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، وكان مؤخرًا وكيلًا لكلية التقنية بأبها للتدريب.

وعبر الزيدان عن شكره وتقديره للفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية 2030، مبينًا أنه سيعمل على دعم التنمية التجارية والصناعية والسياحية في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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