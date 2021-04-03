كورونا في 6 دول.. 2922 وفاة جديدة بالبرازيل و190 ضحية بالمكسيك و120 بألمانيا

★ ★ ★ ★ ★

مصر تسجل 703 إصابات إضافية و543 بكوريا الجنوبية و26 بالصين

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 70 ألفًا و238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت الوزارة اليوم بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 12 مليونًا و910 آلاف و82 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 328 ألفًا و206 أشخاص.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 3 آلاف و89 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة اليوم بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى مليونين و247 ألفًا و357 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 203 آلاف و854 شخصًا.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأضافت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

مصر

سجلت مصر 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 203546 حالة من بينهم 155448 حالة تم شفاؤها، و12084 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 104736 حالة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل ثلاث وفيات بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1740.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل البر الرئيسي 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90252 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.