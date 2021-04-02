أخبار عاجلة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة -
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الطائف ترفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

Print
أمانة الطائف ترفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المبارك أمانة الطائف ترفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المبارك
"الزهراني" يوجِّه بتشديد متابعة الرقابة الصحية واحترازات كورونا

أمانة الطائف ترفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المبارك

وجّه المهندس فيصل سراج الزهراني، وكيل أمين الطائف للخدمات، جميع رؤساء البلديات الفرعية بضرورة تشديد متابعة الرقابة الصحية والأسواق والبسطات الرمضانية، وقال: "إن أمانة المحافظة تعمل على الاستعداد المبكر لاستقبال الشهر الكريم، ورصد الطاقات والكفاءات اللازمة وفق خطة زمنية طيلة الشهر المبارك".

وأشار إلى أن خطة العمل تشمل أيضًا القيام بنظافة الشوارع والميادين، ومواقف السيارات، والشوارع الرئيسية والفرعية والداخلية، والتقاط النفايات المبعثرة، ورفعها بصورة دورية، مع تفريغ ونقل الحاويات ونظافة الأحياء، ومتابعة الأسواق التجارية والمولات والحدائق العامة والمتنزهات، والرقابة الدائمة على المحال المتعلقة بالصحة العامة التي تقدم وجباتها بصفة يومية، مثل المطاعم والمخابز والبوفيهات والبقالات، ورش المبيدات الحشرية بصفة يومية، وغسل الحاويات وتطهيرها، وتكثيف المراقبين الميدانيين والبيطريين والصحيين على جميع الفترات.. مؤكدًا أن الأمانة ماضية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحث المهندس "الزهراني" جميع المواطنين والمقيمين على التعاون مع الأمانة، ورصد الملاحظات، والإبلاغ عنها عن طريق مركز البلاغات الموحد٩٤٠، أو جميع قنوات أمانة الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

شبكة عيون الإخبارية