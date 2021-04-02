أخبار عاجلة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة -
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال يغرد خارج السرب.. والأهلي يلاحقه.. والاتحاد والترجي يسعيان لصناعة التاريخ

Print
الهلال يغرد خارج السرب.. والأهلي يلاحقه.. والاتحاد والترجي يسعيان لصناعة التاريخ الهلال يغرد خارج السرب.. والأهلي يلاحقه.. والاتحاد والترجي يسعيان لصناعة التاريخ
نخبة كبار الطائرة في نسختها الـ22.. تنطلق الأحد المقبل

الهلال يغرد خارج السرب.. والأهلي يلاحقه.. والاتحاد والترجي يسعيان لصناعة التاريخ

يترقب عشاق كرة الطائرة انطلاقة آخر بطولات الموسم الرياضي 2020/2021م، وهي بطولة النخبة بنسختها الـ 22 المقرر إقامتها الأحد المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بمشاركة أندية الهلال، والأهلي، والاتحاد، والترجي.

وبالعودة إلى السجل التاريخي للبطولة نشاهد أن الهلال هو زعيم البطولة بكل جدارة واستحقاق، بعد أن استطاع أصحاب القمصان الزرقاء الصعود إلى منصات التتويج وملامسة الذهب في 15 مناسبة، ومن المفارقات أن البطولة الأولى والأخيرة كانت ببصمة هلالية، حيث تعود ذكريات البطولة الأولى في موسم 1998/1999م، فيما حقق البطولة الأخيرة في موسم 2019/2020م.

ويأتي الأهلي في وصافة السجل التاريخي للبطولة، بعد أن استطاع قلعة الكؤوس رفع كأس البطولة برصيد 5 بطولات، واستطاع الوحدة أن يصنع المجد ويحقق البطولة مرة وحيدة يعود تاريخها إلى 2013/2014م.

ويسعى الاتحاد والترجي لصناعة التاريخ من خلال تحقيق لقب هذه البطولة للمرة الأولى، خصوصًا بعد منافستهما القوية على تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد التي اختمت في الـ 18 من شهر مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولات الموسم الرياضي الجاري 2020/2021م، تقاسمها أندية الهلال والأهلي، فالأول تحصل على لقب بطولة الدوري، فيما ظفر الثاني ببطولة كأس الاتحاد.. ويبقى السؤال إلى أين يتجه لقب البطولة القادم؟

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية