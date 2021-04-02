"الربيعة": الالتزام أو التهاون ستنعكس نتيجته على أعداد إصابات كورونا

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قال: لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر بتطبيق الاحترازات

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضبط المنحنى الوبائي، وتقليل عدد الإصابات التي يتم تسجيلها يومياً.

وقال "الربيعة": إن "كل التزام أو تهاون في الاحترازات سوف تنعكس نتيجته على عدد الحالات اليومية، فهي أرقام تعكس مدى التزامنا".

وأضاف: "لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم بمن حولك بالالتزام بالاحترازات (الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات)".

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة، فيما تم تسجيل 404 حالات تعافٍ ليصبح الإجمالي 378873 حالة ولله الحمد.

كما أشارت الصحة" إلى تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.

